Dirk De Wolf schiet retrokoers met ongeschoren benen op gang Antoon Verbeeck

05 juli 2019

13u28 3 Nijlen Kessel Station is volgende week dinsdag opnieuw in de ban van de retrokoers Het Kampioenschap van Kessel, dit jaar aan zijn 64ste editie toe. Het vertrouwde concept, met oude koersfietsen, wielertenues uit vervlogen tijden én ongeschoren benen, blijft ongewijzigd. Wel nieuw: ex-wielrenner Dirk De Wolf komt het startschot geven.

De eerste editie van wielerwedstrijd Het Kampioenschap van Kessel vond in 1935 plaats en alleen de Tweede Wereldoorlog hield de organisatie in 1940 ervan om een editie op poten te zetten. In 1995 kwam er een einde aan het evenement, tot het in 2016 opnieuw vanonder het stof werd gehaald. Dit jaar moet je voor een dosis wielernostalgie in combinatie met een volksfeest op dinsdag 9 juli in Kessel Station zijn. “Zoals steeds gelden er voor de deelnemers, die zich op de dag zelf moeten aanmelden, enkele regels: geen klikpedalen, versnellingen aan de fietskader én geen geschoren benen. Dit jaar wordt er voor meer dan 1.500 euro aan prijzen uitgedeeld aan de winnaars van de tussensprints en de uiteindelijke winnaar. De eerste inwoner van Kessel die de finish haalt, mag zich Kampioen van Kessel noemen”, aldus organisator Gino Van Looy.

Dirk De Wolf

De koers wordt wederom gepresenteerd door Jos Willems en zal van start gaan onder het goedkeurend oog van een ‘sjampetter’, pastoor en burgemeester. “De 59-jarige ex-renner Dirk De Wolf komt het startschot geven. Een mooie naam. Zijn grootste zege boekte hij in 1992 toen hij Luik-Bastenaken-Luik won. Verder won hij ook zilver op het WK in 1990 en werd hij het jaar voordien tweede in Parijs-Roubaix. Om 19 uur gaat de koers van start. Afsluiten doen we dit jaar met een optreden van de band Cellar aan café Torenven, omstreeks 22 uur.” In totaal worden er op dinsdag 15 rondes gereden. Inschrijven voor de wedstrijd kan op de dag zelf en kost 5 euro.