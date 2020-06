Exclusief voor abonnees Dinner On The Lake niet meer welkom in Kessel, gemeente haalt slag thuis Annelin Marien

24 juni 2020

19u17 4 Nijlen Dinner On The Lake moet dan toch vertrekken uit de Bartstraat in Kessel. Dat besliste de rechter Dinner On The Lake moet dan toch vertrekken uit de Bartstraat in Kessel. Dat besliste de rechter nadat enkele buurtbewoners en de gemeente Nijlen naar de rechtbank stapten in verband met mogelijke overlast . Het pop-upconcept ontving maandagavond voor de laatste keer gasten op het meer. De organisatoren van Dinner On The Lake konden nog niet reageren, maar plannen in ieder geval te verhuizen naar een andere locatie.

Dit lijkt het einde van de Dinner On The Lake-saga in Kessel: er werd beslist dat het pop-upconcept moet verdwijnen uit de Bartstraat. Volgens enkele buurtbewoners zou Dinner On The Lake geen omgevingsvergunning hebben om te verblijven in het vengebied, al zeggen de organisatoren dat de gemeente daar eerder geen probleem van maakte. Desalniettemin eisten de gemeente en de buurtbewoners sinds 12 juni 5.000 euro dwangsom per dag dat Dinner On The Lake gasten ontving, op 15 juni werd die som opgedreven naar 10.000 euro per dag. De rechter besliste nu dat het concept moet verdwijnen uit de Bartstraat.

