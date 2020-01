Dingenen & Dergent openen gloednieuw ijssalon Annelin Marien

08 januari 2020

16u27 0 Nijlen Na vier jaar achter een mini-ijstoog op 20 vierkante meter naast de bakkerij te hebben gestaan, heeft ijszaak Dingenen & Dergent een serieuze upgrade gekregen. Sam en Daniël, zakenpartners en beste maten, openden vandaag hun gloednieuwe ijssalon in de Kapellebaan in Nijlen. “In de meeste crèmeries moet je je bol ijs gaan zoeken in het hoorntje, bij ons krijg je tenminste een échte bol.”

Wafels, pannenkoeken, tiramisu, tarte tatin, milkshakes, en natuurlijk: ijscoupes, én vers schepijs. Wie houdt van huisgemaakte zoetigheden, vindt vanaf vandaag, 8 januari, zijn gading bij ijssalon Dingenen en Dergent van Sam en Daniël. In het weekend serveren de heren ook nog een uitgebreid ontbijtbuffet voor 19,5 euro per persoon, met pistolets en koffiekoeken van de bakkerij van Sam. “Er hebben hier al veel mensen voor de deur gestaan om te vragen wanneer we open gingen, en vandaag is het eindelijk zover”, zegt Daniël. Het idee voor een ijssalon kwam van Sam, en Daniël was daar meteen voor te vinden.

Peppi en Kokki

“Wij zijn al zes jaar beste maten, en kennen elkaar door Annick, mijn partner en de beste vriendin van Sam en zijn vrouw Karolien”, vertelt Daniël. “Annick zei, toen ik haar leerde kennen: ik heb twee beste vrienden, en die zal je erbij moeten pakken, want anders wordt het niks!” (lacht) “Gelukkig klikte het meteen: Sam en ik hebben verschillende karakters, maar we zijn een topteam. Onze vrouwen noemen ons weleens Peppi en Kokki: een saaie boel zal het hier in het ijssalon niet worden.” (lees verder onder de foto)

Passie voor Italië

Vier jaar geleden stampten Sam en Daniël samen een klein ijszaakje uit de grond, op 20 vierkante meter naast de bakkerij van Sam. “Ik was het nachtleven in de bakkerij wat beu, en ook Daniël kon wel een nieuwe uitdaging gebruiken”, vertelt Sam. “Met mijn ervaring in de patisserie en Daniëls passie voor Italiaanse producten, wilden we graag zelf ons eigen ijs draaien. We zijn toen begonnen met een mini-huurtoogje waar acht bakken ijs inkonden. Dat had succes: in de zomer stonden de mensen soms tot aan de Carrefour aan te schuiven! Een groter ijssalon was de volgende stap, en daarmee zijn we ook de eersten in de buurt waar je een coupe kan komen eten.”

Onze vrouwen noemen ons weleens Peppi en Kokki: een saaie boel zal het hier in het ijssalon niet worden. Sam en Daniël

Van 20 naar 200 vierkante meter dus, een serieuze upgrade. Maar het versgemaakt ijs blijft zoals het destijds al was. “Wij gebruiken kwaliteitsproducten, en dat proef je. Onze pistache bijvoorbeeld, is niet de chemische ‘brol’ die je in veel andere ijssalons vindt, maar gemaakt van echte Italiaanse pistachenoten. Zo hebben we 60 verschillende smaken: 12 basissmaken staan vast in de toog, en we wisselen dagelijks 3 à 4 speciale smaken af, zoals kiwi-banaan of ricotta met gekarameliseerde vijgen. Naast ons zelfgemaakt ijs, en natuurlijk de verse pannenkoeken en wafels, werken we ook met lokale producten, zoals het Nijlens biertje Viswijf of Nijlense advocaat van De Gouden Haan. We zouden makkelijk onze kosten met 60% kunnen doen dalen als we willen, maar we willen niet de zoveelste crèmerie zijn die snel geld wil verdienen. Dat zie je ook aan onze bollen ijs: in de meeste crèmeries moet je je bol ijs gaan zoeken in het hoorntje, bij ons krijg je tenminste een échte bol.”

Het ijssalon van Dingenen & Dergent is in de wintermaanden open van 13 tot 21 uur, in de zomer tot 22 uur (maandag gesloten).