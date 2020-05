Dineren op het water: Dinner On The Lake komt naar Nijlen Annelin Marien

14 mei 2020

17u45 104 Nijlen Dineren in het natuurschoon op het water, en wie weet zelfs overnachten in een tipi naast het meer? De gastronomische pop-upbeleving Dinner On The Lake komt voor haar vijfde editie naar… het mooie Nijlen! Dinner On The Lake stoomt zich op dit moment volop klaar om te openen in de Bartstraat, met een aangepast concept van zodra het mag. Van een ‘staycation’ gesproken.

Nijlen heeft heel wat moois te bieden, en dat is ook de organisatoren van het pop-upconcept Dinner On The Lake niet ontgaan. Voor de vijfde editie zal er namelijk gedineerd worden op een meertje vlak bij de Bartstraat in Kessel. Eerder passeerde Dinner On The Lake al in Waasmunster, De Pinte, Maasmechelen en Zevergem, nu doet het romantische concept ook Nijlen aan.

“De eigenaar van het meer is twee jaar geleden bij ons komen eten”, vertelt Angelo Medagoda, mede-initiatiefnemer van Dinner On The Lake. “Hij vertelde ons dat hij een parel had liggen in Nijlen, en dat we gerust eens mochten komen kijken. Dat hebben we gedaan, en het was er prachtig. Op initiatief van de eigenaar zelf mogen wij dus zijn eigendom gebruiken voor de pop-up.” (lees verder onder de foto)

Intieme ervaring

Het concept werd ietwat aangepast naar de huidige maatregelen, en kreeg de vorm van een ‘floating table’. Denk aan een drijvende tafel voor een select gezelschap, met op de achtergrond een gastronomische barbecue. “Normaal gezien bouwen we een enorme constructie op, maar omdat het onzekere tijden zijn, moeten we flexibel te werk gaan”, vertelt Angelo. “We hebben daarom de overzetboot, die normaal de gasten naar het grote vlot brengt, omgebouwd tot een drijvende tafel. We gaan dus terug naar een intiemere ervaring, met maximum 24 personen per lunch of diner.” (lees verder onder de foto)

Wanneer hét moment aanbreekt, staan wij paraat voor iedereen die wil genieten en ‘schade’ wil inhalen. Angelo Medagoda

De horeca beleeft ontzettend zware tijden, maar dat houdt Dinner On The Lake niet tegen om het vernieuwde concept te lanceren. “Bijzondere omstandigheden, vragen om een bijzondere aanpak”, aldus Angelo. “We hunkeren naar gezelligheid en lekker eten en drinken met onze favoriete compagnie. Voor die momenten gaan wij volop. Gedurfd? Misschien wel. Maar onze visie ‘No guts, no story’ heeft ons ontzettend ver gebracht de afgelopen jaren. De horeca is zowat de laatste in rij om terug de deuren te openen, maar we laten ons niet verlammen, dat is tegen onze natuur. Wanneer hét moment aanbreekt, staan wij paraat voor iedereen die wil genieten en ‘schade’ wil inhalen. De exacte openingsdatum hopen we zo snel mogelijk te communiceren.”

Nood aan een extra dosis verwennerij? Na het dineren kan je ook wegdromen in een feeërieke glamping tipi aan de rand van het water, mét ontbijt. Een nacht in een tipi kan ook geboekt worden zonder een diner. De ideale gelegenheid voor een korte staycation in eigen land.

Liefhebbers die alvast zeker willen zijn van een plek op het vlot kunnen vanaf 18 mei tickets boeken en voorlopig plaatsnemen vanaf 8 juni. Indien het pop-uprestaurant haar deuren later opent, worden de reservaties kosteloos verplaatst naar een andere datum (tot zelfs twee jaar na reservatie).