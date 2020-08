Dierenarts Heide Ooms opent dierenartsencentrum Diamant Annelin Marien

31 augustus 2020

19u57 0 Nijlen Sinds vorige week kunnen alle kleine huisdieren uit de buurt voor al hun kwaaltjes terecht in het gloednieuwe dierenartsencentrum Diamant. Dierenarts Heide Ooms richtte het centrum op de Broechemsesteenweg in Nijlen op nadat haar praktijk in de Koningin Astridlaan te klein was geworden. Nu verzorgt ze er samen met vier andere dierenartsen haar patiënten van A tot Z. “Een kinderdroom die uitkomt”, aldus Heide.

Veertien jaar geleden startte Heide Ooms met haar eigen dierenartsenpraktijk in de Koningin Astridlaan. Doorheen de jaren kwamen er collega-dierenartsen bij, en werd de praktijk van 100m2 te klein. In mei vorig jaar startte Heide daarom met de bouw van een groot centrum op de Broechemsesteenweg, zes keer zo groot als het vorige, dat maandag in gebruik werd genomen.

Van A tot Z

“We hebben ons dierenartsencentrum van nul opgebouwd, en nu is het eindelijk zover”, vertelt Heide. “Ik werk hier samen met nog vier dierenartsen en vier assistenten, en samen kunnen we honden, katten, knaagdieren en vogels van A tot Z behandelen. Er zijn vijf consultatieruimtes, drie operatiesruimtes en verschillende hospitalisatieruimtes, zodat we elkaar niet meer voor de voeten lopen, zoals in de vorige praktijk soms wel het geval was. Ik heb fantastische collega’s, en we doen ons werk in het nieuwe centrum nog liéver dan ervoor. Het is cliché, maar ik wilde al van jongs af aan dierenarts worden. Elke dag met dieren mogen werken, is een kinderdroom die uitkomt, zeker nu ik in zo’n mooi centrum mag werken.”

In het dierenartsencentrum kunnen kleine huisdieren ook terecht voor tandbehandelingen, chirurgie, fysiotherapeutische behandelingen, lasertherapie, hartonderzoeken, oogonderzoeken en bloedanalyses. Eén van de assistenten woont zelfs in een appartement boven het centrum, zodat er altijd iemand aanwezig is voor de dieren die in hospitalisatie zitten. “We doen hier dus niet enkel raadplegingen, maar we behandelen onze patiënten van begin tot einde”, vertelt Heide. “Als een hond mankt, kunnen we hier een foto of echo nemen, zijn poot spalken, eventueel opereren,... Anders blijf je vaak met vraagtekens zitten, of moet je die hond weer naar een specialist doorsturen. Hier kunnen we alles zelf doen, dat is zowel voor ons als voor de patiënt en de baasjes heel fijn.”