Diefstal van racefiets kan dertiger celstraf van vier maanden opleveren: “Die fiets stond daar al zolang.” TVDZM

29 oktober 2019

13u35 0 Nijlen Een dertigjarige man uit Nijlen riskeert een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. De dertiger ging er in april 2019 vandoor met een racefiets. Het slachtoffer had deze achtergelaten in een fietsparking van een krantenwinkel.

“Omdat die fiets daar al zolang stond, heb ik die meegenomen. Ik wou hem echt niet verkopen maar zelf gebruiken”, aan het woord is de dertigjarige Nijlenaar. Hij ontkende de diefstal niet maar probeerde deze wel te minimaliseren. Zo’n half jaar geleden ging hij ervandoor met een racefiets van een buurman.

Dankzij de uitbater van een krantenwinkel kon de diefstal worden opgelost. Wanneer de zoon van het slachtoffer naar de buurman trok om de fiets terug te vragen, bleek deze te zijn overschilderd. Oorspronkelijk kon de zaak tussen beide partijen worden geregeld maar omdat beklaagde de schade niet langer wou vergoeden, volgde er een dagvaarding.

Andere diefstal

Vandaag tilde het parket in Mechelen zwaar aan de feiten. Onder meer omdat beklaagde in 2014 al een keer een kans kreeg van de rechtbank na een andere diefstal. “Alleen heeft u deze kans blijkbaar niet willen gebruiken want de zaak werd heropenen omdat u zich niet aan de voorwaarden hield”, klonk het op zitting.

Beklaagde gaf de rechter mee dat hij intussen begonnen is om maandelijks een deel van de opgelopen schade te vergoeden. “Mij zult ge hier in ieder geval niet meer tegenkomen”, beloofde hij aan rechter Goedele Van de Brande. Zij nam de zaak in beraad en zal een vonnis vellen op 25 november.