Dertiger riskeert drie jaar cel voor uitbaten van cannabisplantage Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

17u10 0 Nijlen De dertigjarige Jeroen S. uit Lier heeft zich woensdag moeten verantwoorden voor het uitbaten van een cannabisplantage met zo’n vijfhonderd plantjes. Die werd in maart 2019 tijdens een onderzoek naar andere feiten ontdekt in een woning in Nijlen.

De plantage was volgens het openbaar ministerie professioneel opgebouwd. Er werd ook elektriciteit voor de meter afgetapt. “De bovenverdieping was helemaal ingericht als kweekruimte”, klonk het bij openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem. De plantage werd ontmanteld en via de verhuurder van het pand kwam de politie bij de huidige beklaagde terecht.

Hij ontkende de aanwezigheid van de plantage in zijn huurwoning niet maar vertelde de speurders dat de plantage werd geïnstalleerd door Nederlanders. Deze mannen had hij leren kennen in een bordeel. “Ik moest de plantage enkel onderhouden”, klonk het nog. Namen van de zogeheten Nederlanders wilde S. niet geven. Wel kon de politie via vingerafdrukken een tweede verdachte identificeren.

Manipuleren

Het ging om de medebewoner van het pand. Ook hij moest zich vandaag komen verantwoorden voor zijn betrokkenheid maar stuurde zijn kat naar de rechtbank. Tegen hem vorderde het parket een celstraf van achttien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. De dertigjarige Lierenaar riskeert een strengere straf. Het parket vorderde namelijk 3 jaar en een geldboete tot 24.000 euro.

“Echte professionelen hebben mensen nodig zoals mijn cliënt”, klonk het bij de verdediging van S. “Hij is makkelijk te overtuigen en kan worden gemanipuleerd. Zelf is hij helemaal niet in staat om een plantage in elkaar te steken.” De strafpleiter benadrukte dat een celstraf weinig zin zou hebben en stelde een werkstraf voor. Of rechter Suzy Vanhoonacker hier zal op in gaan, weten we pas op 24 juni.

Schadevergoedingen

Zowel Fluvius als de eigenaar van het pand in Nijlen stelden zich tot slot burgerlijke partij. De nutsmaatschappij vroeg een schadevergoeding van zo’n 5.500 euro. De eigenaar van het huis vroeg voorlopig een provisionele schadevergoeding. “Maar feit is wel dat meneer een hele grote huurachterstand heeft en hij bovendien ook heel wat schade heeft aangericht in het pand.”