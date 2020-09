Dertiger opgepakt nadat hij vriendin in brand stak in Nijlen kv

03 september 2020

20u23

Bron: Belga 306 Nijlen In het Antwerpse Nijlen is vanavond een 37-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat haar 33-jarige vriend haar zou hebben overgoten met een vloeistof en haar vervolgens in brand zou hebben gestoken. Dat zegt het Antwerpse parket vandaag. De man werd na de feiten opgepakt, maar kon nog niet worden verhoord.



De lokale politie werd woensdag omstreeks 19.45 uur naar een woning in de Looystraat in Nijlen geroepen. Ze troffen er het zwaar verbrande slachtoffer aan, dat zichzelf had kunnen blussen door in een zwembad in de tuin te springen. De vrouw liep ernstige brandwonden over zo goed als haar hele lichaam op en wordt momenteel in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

De vriend van het slachtoffer werd opgepakt, maar verwondde zichzelf wat later in het cellencomplex van de politie en moest daarom in het ziekenhuis worden opgenomen met een hoofdwonde. Mogelijk wordt hij vanavond verhoord en vervolgens bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Het parket kwalificeert de feiten voorlopig als poging moord.



