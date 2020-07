Dertien Nijlense ‘vakantiestraten’ deze zomer Annelin Marien

16 juli 2020

12u00 0 Nijlen Omdat vakanties deze zomer vaker in eigen land - en misschien wel in eigen gemeente - worden doorgebracht, breidde de gemeente Nijlen het concept van de speelstraten in de zomervakantie uit naar ‘vakantiestraten’. Dertien Nijlense straten dienden een aanvraag in en worden dus deze zomer een vakantiestraat.

Tijdens de zomervakantie in juli en augustus kon je tot hiertoe altijd een speelstraat aanvragen in de gemeente Nijlen. Daarbij wordt de straat afgesloten voor verkeer (enkel buurtbewoners mogen stapvoets de straat in en uit) zodat kinderen er ongestoord kunnen spelen. Dit jaar wordt dat concept uitgebreid naar een ‘vakantiestraat’: anders dan een speelstraat, kan een vakantiestraat langer afgesloten worden (7 tot 14 dagen in plaats van 5) en dit telkens van 7 uur tot 22 uur.

Er zullen dertien Nijlense vakantiestraten zijn in augustus. Het gaat om Maneschijnhof (van zaterdag 1 augustus tot en met zaterdag 15 augustus), Retsestraat (van zaterdag 1 augustus tot en met zaterdag 8 augustus), Zandlaan (van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 16 augustus), Kramosstraat (van maandag 3 augustus tot en met zondag 9 augustus), Beukenlaan (twee keer, van zaterdag 3 augustus tot en met zondag 9 augustus en van zaterdag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus), Katerstraat (van maandag 3 augustus tot en met zondag 9 augustus), Kronkelpad (van maandag 3 augustus tot en met zondag 16 augustus), Voort (van zaterdag 8 augustus tot en met zaterdag 22 augustus), Groenstraat (van maandag 17 augustus tot en met zondag 30 augustus), Koekoekstraat (van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus), Zwaluwenlaan (van maandag 17 augustus tot en met zondag 30 augustus) en de omgeving van Tulpenstraat, Asterlaan en Begoniastraat (van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus).