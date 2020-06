De Regenboog organiseert drive-in als afscheid voor leerlingen Annelin Marien

24 juni 2020

20u02 0 Nijlen De leerlingen van De Regenboog in Kessel, een school voor buitengewoon basisonderwijs, kregen vandaag wel een heel origineel afscheid van dit toch al bizarre schooljaar. De Regenboog organiseerde een drive-in, waarbij de leerlingen een filmticket en een goodiebag kregen. En natuurlijk konden ze ook nog eens zwaaien naar de klasjuffen.

“De opstart in het onderwijs tijdens de coronacrisis was niet evident”, aldus Gunther De Vries, directeur van De Regenboog. “Verschillende klassen werden weer opgestart, en we voorzien nog steeds een noodopvang. Het schooljaar afsluiten moest dus ook op een creatieve en veilige manier gebeuren. Daarom kozen we voor een drive-in op woensdag en donderdag. Op die manier kunnen we ‘coronaproof’ afscheid nemen van onze leerlingen en van dit bizarre schooljaar. ”

Elke ouder kreeg een bepaald uur om het schooldomein op te rijden. Aan de eerste stopplaats kregen ze een filmticketje waarmee ze vanaf 1 juli via de Facebookpagina en de website van de school een filmpje, gemaakt door de leerkrachten, kunnen bekijken. Aan de tweede stopplaats kregen ze goodiebag met chips of popcorn en de werkjes die gemaakt werden dit schooljaar. Aan de laatste stopplaats hadden de leerlingen een korte meet & greet met de klasjuffen: er werd volop gezwaaid en afscheid genomen van elkaar.