De Naaifabriek in Nijlen naait meer dan 300 mondmaskers voor thuiszorg Annelin Marien

17 maart 2020

13u24 36 Nijlen Het is deze week alle hens aan dek voor Caroline Bruwiere (35) van De Naaifabriek in Nijlen. Op vraag van enkele verpleegkundigen in de thuiszorg maakt De Naaifabriek meer dan 300 mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. “Veel werk, maar gelukkig krijg ik hulp van andere enthousiaste naaisters!”

Na de oproep van viroloog Marc Van Ranst om mondmaskers te doneren, doet ook De Naaifabriek uit Nijlen haar duit in het zakje. Caroline Bruwiere staat in het onderwijs, maar nu ze nog slechts één dag per week naar school moet, is haar naaiatelier in bijberoep een voltijdse job geworden. Geen workshops, retouches of kinderkampen, maar meer dan 300 mondmaskers naaien.

Stoffen doneren

“Ik kreeg de vraag van een zelfstandig verpleegkundige of ik haar niet kon helpen door mondmaskers te maken, dus dacht ik op Facebook een oproepje te plaatsen om te vragen of er nog thuiszorgers mondmaskers nodig hebben", aldus Caroline. “Daar kwam veel reactie op, ook van andere naailiefhebbers die graag een handje willen helpen bij het naaien. Dat zal nodig zijn, want er is ondertussen al een bestelling van meer dan 300 mondmaskers!” Caroline rekent daarbij enkel de materialen aan, niet de werkuren. “En het kan voor de verpleegkundigen nog goedkoper als er stoffen gedoneerd worden: dat heeft gordijnenwinkel Pergamene uit Herentals al gedaan.”

Nu de workshops van De Naaifabriek even stil liggen, focust Caroline zich vanaf vandaag volledig op mondmaskers maken op de dagen waarop ze niet naar school moet. “Ik doe er ongeveer een kwartier over per masker, dus er is nog veel werk. Gelukkig komen de buren helpen, en aan de naaisters die thuis mondmaskers willen naaien, bezorg ik het materiaal en het patroon. Alle hulp is welkom, dus er kunnen zich nog steeds enthousiastelingen aanbieden!”