De mooiste plekjes van de Kempen volgens Pommelien Thijs uit #Likeme: "Het perfecte zomergevoel? Gezellig picknicken aan De Nete" Redactie

13 september 2019

10u33 5 Nijlen Nog maar 18 is ze, maar de Kesselse Pommelien Thijs heeft al heel wat bereikt. Het begon met haar rol als Annie in de gelijknamige musical, en ondertussen speelde ze de hoofdrol in de populaire Ketnetserie #LikeMe. De tweede reeks van #LikeMe zal volgend jaar te zien zijn op Ketnet. Ondanks haar succes woont ze nog steeds in het kleine Kessel in de Antwerpse Kempen. Alles over haar favoriete plekjes lees je hier!

1. Fort van Kessel

“Het Fort van Kessel is een prachtig stukje natuur dat achter de hoek ligt van mijn thuis. Rond het fort zelf heb je een leuk wandelpad in het groen. Als kind ben ik zo vaak op het fort gaan spelen. Je kan er prachtig gaan wandelen, en het fort is ook perfect om te gaan joggen. Ik vind dit een van de mooiste plekken in Kessel, en ik probeer er ook altijd langs te fietsen als ik bijvoorbeeld naar het station moet. Een heel rustgevend stukje natuur, en een pareltje in Kessel.”

