Dag van de Academie in Nijlen: thema is STEAM AMK

06 februari 2020

13u40 0 Nijlen Op zaterdag 15 februari openen alle academies in Vlaanderen de deuren. Je kan ook de Nijlense academie bezoeken. De Nijlense ateliers gaan aan de slag met het thema STEAM.

Volgende week zaterdag kan je van 9 tot 12:35 uur terecht in de Academie van Beeldende Kunsten in Nijlen (Tibourstraat 10) voor de Dag van de Academie. Het thema is STEAM, dat staat voor STEM met de A van Arts en Academie.

STEM staat voor Science Technology Engineering en Mathematics, een internationaal letterwoord dat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen inhoudt. Daaraan wordt een dosis cultuur toegevoegd, met de A van Arts en Academie.