Cup2Rent zorgt voor bekers nu café’s weer opengaan Annelin Marien

04 juni 2020

16u12 2 Nijlen Op 8 juni mogen we weer op café, en dat is ook voor het Nijlense bekerverhuurbedrijf Cup2Rent goed nieuws. Zij verhuren normaal gezien bekers aan evenementen, maar nu die sector nog steeds niet is heropgestart, wil Cup2Rent bekers verhuren aan café’s. Glazen moeten namelijk na elk gebruik op 60° worden afgewassen, en niet elk café heeft een afwasmachine.

Cup2Rent startte begin dit jaar met het verhuren van bekers aan evenementen. Door de coronacrisis ligt ook hun business stil, alle evenementen werden geannuleerd. “Een moeilijke periode voor ons, maar we hopen nu opnieuw te kunnen opstarten met het verhuren van bekers aan café’s”, vertelt Mathias Beullens van Cup2Rent. “Café’s mogen hun bierglazen namelijk niet meer spoelen in een gewone spoelbak, maar ze moeten worden afgewassen op 60°, liefst zelfs nog in een afwasmachine. Niet elk café heeft zo’n afwasmachine, of een grote voorraad glazen.”

Win-win

“Een plastic wegwerpbeker kan een oplossing zijn, maar dat is slecht voor het milieu en ook niet smakelijk om een pint uit te drinken. Wij hebben zo’n 20.000 pintbekers op voorraad staan, genoeg om enkele café’s een heel weekend te voorzien. En onze bekers worden telkens met een professionele machine gereinigd. Een win-winsituatie: wij kunnen weer aan het werk, en café’s hoeven zich geen zorgen te maken over hun glazen.”

Cafébazen kunnen voor 15 cent een beker huren, de reiniging is inbegrepen. “Voor café’s in groot Nijlen rekenen we geen leveringskosten, en cafébazen moeten enkel de bekers betalen die ze effectief gebruikt hebben.”