Christoph fietst 3.080 euro bij mekaar voor vzw Parkinson of a Bitch: “Tot in Oostenrijk geraakt op dieet van schnitzel, frieten en bier” Kristof De Cnodder

14 augustus 2020

18u34 14 Nijlen Nijlenaar Christoph Vanmechelen zamelde al fietsend 3.080 euro in voor Parkinson of a Bitch, een Lierse organisatie die zich inzet in de strijd tegen de ziekte van Parkinson. Christoph trok onlangs per fiets naar het Oostenrijkse Ischgl en liet zich daarbij sponsoren. “Ik heb het gehaald op een streng dieet van schnitzel, friet en lauw Duits bier”, lacht de sportieveling die naar eigen zeggen 140 kilo weegt.

Normaal zouden de mensen van Parkinson of a Bitch op 5 september aanstaande voor de derde keer een fiets- en wandeltocht organiseren om geld in het laatje te brengen. Door de coronasituatie werden die plannen echter afgeblazen. Sympathisant Christoph Vanmechelen besloot dan maar om op zijn manier een duit in het zakje te doen.

“Ik ga meermaals per jaar op reis naar het Oostenrijkse Ischgl. Dat is zo’n beetje mijn tweede thuis”, vertelt Christoph. “Vorig jaar was ik al eens tot daar gefietst en dat deed ik nu over. Met dit verschil: via Facebook riep ik mensen op om mij te sponsoren voor het goede doel. Stiekem hoopte ik een euro per kilometer – 1.200 in totaal – bijeen te kunnen fietsen. Maar het werd een veel groter bedrag. Uiteindelijk klokte ik af op 3.080 euro. Ik was zelf verrast door dat succes.”

Aangetikt door auto

Christoph – die onderweg werd begeleid door drie vrienden in de volgwagen – deed exact een week over zijn trip. “Ik wou het eerst in vier dagen doen, maar dat bleek niet realistisch. Na dag één had ik 285 kilometer op de teller, maar toen was ik choco. Driehonderd kilometer per dag was wat hoog gegrepen. Ik fiets wel regelmatig, maar met mijn 140 kilogram voor 1 meter 97 ben ik nu ook weer geen echte sportman. Nu goed, in zeven dagen heb ik het wél gehaald. Mijn geheim? Een streng dieet van schnitzel, frieten en lauw Duits bier (lacht).”

Tijdens zijn expeditie kwam Christoph één keer goed weg. “Aan het einde van dag twee werd ik op honderd meter van mijn hotel aangetikt door een auto. Op één of andere manier kon ik toch overeind blijven en gelukkig bleef ook mijn fiets ongeschonden. De nummerplaat van de auto die tegen me aan botste, liep nog de meeste schade op”, besluit Christoph met de glimlach.