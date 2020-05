Chiro Nele maakt wensboom voor bewoners Sint-Jozef: “Hen een hart onder de riem steken” Annelin Marien

18 mei 2020

17u16 1 Nijlen Hoewel dit ook voor jeugdbewegingen geen gemakkelijke tijd is, besloten de leidsters van Chiro Nele uit Kessel ook anderen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Dat doen ze met een wensboom voor de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef. Iedereen die wil, kan er een mooie boodschap of tekening in gaan hangen, de boom wordt binnenkort aan de bewoners geschonken.

Het was leidster Kaat Magnus die met het idee van de wensboom op de proppen kwam. “Het idee kwam er na een oproep van Chiro Nationaal om extra tenten te winnen voor op kamp”, vertelt Kaat. “Extra tenten konden we wel gebruiken, en er hing ook een leuke opdracht aan vast: je moest iets doen om je steun te betuigen aan de woonzorgcentra. Zo kwamen we op het idee van de wensboom: eerst dachten we verschillende boompjes in Kessel te plaatsen, maar uiteindelijk leek het ons leuker om alles te verzamelen in één boom.”

De wensboom staat er sinds zondag 17 mei, en werd in elkaar geknutseld door Kaat en haar broer. Tenten kan de Chiro er niet meer mee winnen, want de wedstrijd is ondertussen al afgelopen, maar Chiro Nele besloot om toch verder te gaan met het idee, want de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kessel waren erg enthousiast. “Het idee is dat je er een wens, boodschap of tekening inhangt, zodat het een vrolijke, kleurrijk versierde boom wordt”, vertelt Kaat. “Als hij vol hangt, zal het personeel hem binnen zetten, en kunnen de bewoners er ten volle van genieten. Maar op dit moment kunnen ze al wel eens gluren vanuit de cafetaria, want van daaruit kunnen ze hem al zien staan!”