Chiro Gust verwelkomt nieuwe afdeling ‘Gustjes’ Annelin Marien

28 september 2020

17u55 1 Nijlen Chiro Gust zet het nieuwe Chirojaar meteen in met goed nieuws: sinds gisteren, zondag 27 september, bestaat de jongenschiro uit Kessel niet langer uit vijf, maar uit zes afdelingen. De jongens uit het eerste en tweede leerjaar werden omgedoopt tot de ‘Gustjes’, en behoren niet langer tot de Speelclub.

Met een origineel geboortekaartje kondigt Chiro Gust de ‘geboorte’ aan van een nieuwe afdeling: de ‘Gustjes’. Sinds zondag worden de jongste kinderen namelijk niet meer opgedeeld in Speelclub (eerste tot derde leerjaar) en Rakkers (vierde tot zesde leerjaar), maar in drie groepen: de Gustjes (eerste en tweede leerjaar), Speelclub (derde en vierde leerjaar) en Rakkers (vijfde en zesde leerjaar).

“Om het leeftijdsverschil tussen de kinderen wat kleiner te maken, hebben we onze Speelclub en Rakkers verdeeld in drie groepen", vertelt volwassen begeleider Wim Verhoeven. “De leiding merkte namelijk een te groot contrast tussen bijvoorbeeld kinderen van 6 en van 9 jaar oud, en bij de Rakkers hetzelfde tussen 10 en 12 jaar oud. Met trots stellen we dus onze jongste afdeling, de ‘Gustjes’, voor. Het is leuk om in deze rare tijden toch ook positief nieuws te kunnen brengen, want het is voor niemand gemakkelijk geweest de voorbije maanden, ook niet voor onze leiding en leden.”