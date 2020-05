Café, markt of coworkingspace? Onze-Lieve-Vrouwkerk in Klokkenlaan krijgt nieuwe bestemming Annelin Marien

15 mei 2020

13u16 4 Nijlen De Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Klokkenlaan in Nijlen moet tegen 2023 een nieuwe bestemming krijgen. De gemeente en de parochie gaan daarvoor een samenwerking aan met vier studenten Interieurvormgeving van Thomas More. Wordt het een overdekte markt, een fietsenmaker met café, een coworkingspace met buurtwinkel of toch een themacafé met theater? Nijlenaars kunnen hierover hun mening geven op www.nijlenmeemaken.be.

Net als in verschillende andere steden en gemeenten is ook Nijlen volop gestart met de uitwerking van haar kerkenbeleidsplan. Dit plan legt vast welke kerken binnen de gemeente in de toekomst een andere invulling of herbestemming zullen krijgen. Onder andere de OLV-kerk aan de Klokkenlaan moet tegen 2023 een nieuwe invulling krijgen.

Daarvoor gaat de gemeente een samenwerking aan met Thomas More. Aan vier studenten werd gevraagd om een nieuwe, zinvolle functie te onderzoeken en ontwerpen voor het kerkgebouw. Student Koen Joos stelt voor om van de kerk een overdekte markt te maken, ‘de MET’, een foodmarket met lokale producten. Sofie Van Kerckhove wil er een themacafé met theater van maken, ‘de Keirkestikkel’. Nelle Demesmaeker denkt aan een coworkingspace met eetcafé en buurtwinkel ‘ONS’, en Mark Hagen wil van de kerk een café met fietsenmaker en fietsverhuur maken, Café 0.

Hedendaagse waarde

Docent en interieurarchitect Katrin Serneels van Thomas More begeleidt de vier studenten. “Herbestemming is letterlijk een tweede leven geven aan een gebouw”, aldus Serneels. “Waarom panden afbreken als we ze door een slimme interieurvormgeving zowel een hedendaagse als een cultuurhistorische functie en waarde kunnen meegeven?”

De studenten hebben ondertussen hun voorstellen klaar, die de Nijlenaar kan bekijken op www.nijlenmeemaken.be. Het wil niet automatisch zeggen dat het project met de meeste stemmen zal worden gerealiseerd, maar de voorstellen moeten in ieder geval bijdragen tot een groter maatschappelijk draagvlak rond de herbestemming voor de kerk.