Cadeaubon voor wie compliment geeft aan lokale handelaar Annelin Marien

08 mei 2020

Wie op de Facebookpagina een compliment geeft aan een lokale handelaar, maakt kans op een cadeaubon van 25 euro.

Het was voor iedereen stevig aanpassen de laatste weken, en zeker voor de lokale handelaars. Ze pasten bliksemsnel hun dienstverlening aan met thuislevering, ze trokken strepen op de grond en stonden klanten veilig te woord vanachter plexiglas,... Om de lokale handelaar nog extra te steunen, lanceert de gemeente Nijlen nu een complimentenactie.

Heb jij een positief verhaal over je favoriete lokale handelaar? Heb je extra lekker gegeten of is de service en de klantvriendelijkheid even goed als anders, ondanks al de maatregelen? Geef dan je verhaal of compliment, als het kan graag mét foto, als reactie op het bericht op de Facebookpagina van Nijlen en tag je favoriete handelaar. Onder alle reacties worden op 11 juni tien cadeaubons van de gemeente Nijlen ter waarde van 25 euro verloot.