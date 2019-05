Burgerlijst niet vermeld op voorbeeldbiljet: politie stelt pv op Antoon Verbeeck

Burgerbeweging Burgerlijst heeft een proces-verbaal laten opstellen in een kiesbureau in Nijlen. Reden: De Burgerlijst, met kandidaten uit Nijlen en Heist-op-den-Berg, stond niet vermeld op het voorbeeld van een stembiljet in het bureau. “De voorzitter van het kiesbureau heeft het vermeld in een pv. Niet alleen De Burgerlijst maar ook de Piratenpartij en ‘Genoeg voor Iedereen’ stonden niet op het biljet. Het hoofdkantoor van het kanton Heist-op-den-Berg werd verwittigd en heeft het doorgegeven aan Binnenlandse Zaken. Ook in Kessel zouden we in enkele bureaus niet op het voorbeeldbiljet staan”, aldus Hans Zander van Burgerlijst.