Burgemeesters Berlaar en Nijlen verbieden alle publieke activiteiten en evenementen tot en met 31 maart Annelin Marien

12 maart 2020

16u16 38 Nijlen De burgemeesters van Berlaar en Nijlen hebben beslist om alle sociale activiteiten en publieke evenementen in hun gemeentes tot en met 31 maart te verbieden omwille van het coronavirus. Dat gebeurde na overleg met de gouverneur en de intergemeentelijke veiligheidscel Berlaar-Nijlen. Scholen en winkels blijven wél open.

Om te beginnen zal de bibliotheek vanaf 13 maart gesloten zijn en worden alle gemeentelijke evenementen en activiteiten geannuleerd, zoals bijvoorbeeld de ontvangst voor nieuwe inwoners of een receptie voor een jubileum. Alle overleg- en infovergaderingen met inwoners en externe partners die niet noodzakelijk zijn om de dienstverlening te garanderen, worden uitgesteld naar een latere datum. Er wordt gevraagd om enkel naar het gemeentehuis te komen als het dringend is, en anders de andere kanalen (thuisloket op de website of telefonisch) te gebruiken wanneer mogelijk.

Schooluitstappen

Daarnaast worden alle sporthallen en -terreinen gesloten, de scholen kunnen hun eigen infrastructuur wel blijven gebruiken. Alle activiteiten van verenigingen en externe organisatoren worden verboden. Daaronder vallen sporttrainingen en -wedstrijden, spaghettidagen, toneelvoorstellingen, activiteiten van jeugdverenigingen, enzovoort.

Scholen blijven open, maar schooluitstappen gaan niet door. Winkels en horeca blijven ook gewoon open, maar de gemeente vraagt om zoveel mogelijk in te zetten op maximale hygiëne. In de loop van de komende weken zal daarop controle uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de verdere evolutie kan deze maatregel na 31 maart verlengd worden. Organisatoren van evenementen in april houden er dus best al rekening mee om hun activiteit uit te stellen.