Burgemeester verbiedt protestactie in Nijlen na dood van Sofie Annelin Marien

08 oktober 2020

11u52 4 Nijlen De Nijlense afdeling van PVDA had op donderdagavond 8 oktober een actie gepland om geweld tegen vrouwen aan te klagen, De Nijlense afdeling van PVDA had op donderdagavond 8 oktober een actie gepland om geweld tegen vrouwen aan te klagen, naar aanleiding van de dood van Sofie V.D.S. Die actie werd door burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) verboden: PVDA had geen aanvraag ingediend.

Vorige week stierf Sofie V.D.S. in het ziekenhuis aan haar verwondingen nadat ze in brand werd gestoken door haar vriend. “Zij is al het zestiende slachtoffer van femicide in België dit jaar”, aldus Ann Verswijvel, voorzitter van PVDA Nijlen. “Wij willen een daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? We eisen daarom dat de aanpak van geweld tegen vrouwen een politieke prioriteit wordt. Er is dringend nood aan een echt nationaal actieplan.”

Aanvraag

Maar de betoging aan het gemeentehuis werd verboden door de burgemeester. “Wij hebben geen aanvraag gezien en een betoging moet je altijd aanvragen bij het gemeentebestuur”, aldus Paul Verbeeck. “Stel dan nog dat een aanvraag was binnengekomen, dan moesten de organisatoren ook kunnen bewijzen dat de betoging coronaproof zou kunnen plaatsvinden. Regels zijn regels. Als PVDA alsnog een aanvraag indient, kunnen we die beoordelen en hen eventueel assisteren om de betoging veilig te organiseren.”

“Uiteraard zou de actie coronaproof georganiseerd worden met beperkte aanwezigheid, mondkapjes, handgel en voldoende afstand”, aldus Verswijvel. “Maar uitstel is geen afstel: we hopen de actie alsnog op een later moment te plannen.”