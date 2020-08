Bubbelrondleidingen tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september AMK

19 augustus 2020

13u33 2 Nijlen Al jaar en dag neemt de gemeente Nijlen deel aan Open Monumentendag. Ook dit jaar is dat het geval, ondanks de coronacrisis, al worden de rondleidingen per bubbel en met verplichte inschrijving georganiseerd. Het hoogtepunt van deze editie is één van de mooiste straten uit Nijlen: de Jan Eduard Claeslaan.

Dit jaar stelt de gemeente Nijlen geen monumenten open, maar nemen ervaren gidsen je graag in bubbel mee op een rondleiding langs de openluchttentoonstelling over een selectie prachtige huizen in J.E.Claeslaan. De straat zal die dag autovrij zijn, er is dus voldoende ruimte om afstand te houden. Gezien de huidige maatregelen is het verplicht om in te schrijven per bubbel (gezin + eventueel vijf vaste personen). De groep mag maximaal uit tien personen bestaan. Open Monumentendag vindt plaats op zondag 13 september van 10 uur tot 18 uur (laatste rondleiding ± 17 uur).

Het start- en onthaalpunt is aan het kruispunt met de Kerkeblokken en de J.E. Claeslaan. De rondleidingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.