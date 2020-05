Brandje in achtertuin van woning Tim Van Der Zeypen

24 mei 2020

13u40 0

De brandweer is zaterdagavond moeten uitrukken naar de Van Campenhoutstraat. Daar was brand ontstaan in de achtertuin van een woning. Enkele bomen en wat gras hadden vuur gevat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Er raakte niemand gewond.