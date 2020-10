Brand in oude diamantslijperij snel onder controle Tim Van Der Zeypen

01 oktober 2020

Hulpdiensten zijn donderdagavond omstreeks 19.00 uur moeten uitrukken naar de Oude Bevelsesteenweg. Er was een brand ontstaan in een oude diamantslijperij langs de Oude Bevelsesteenweg. De brand ging gepaard met een felle rooktontwikkeling. Volgens de brandweer kregen zij het vuur snel onder controle. Er moest wel nog een lange tijd worden nageblust. Tijdens de interventie werd de Oude Bevelsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is voorlopig nog niet bekend.