Brand in magazijn snel onder controle TVDZM

15 september 2019

21u00 0

Hulpdiensten zijn zondagavond moeten uitrukken naar de Statielaan in Nijlen. Omstreeks 17.00 uur werd er een rookontwikkeling opgemerkt in het magazijn van een kolenhandelaar. Nog voor aankomst van de brandweer was het vuur al onder controle. “We hebben enkel een controle moeten uitvoeren”, luidt het bij de brandweerzone.