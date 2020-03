Bloedinzamelingen in Nijlen gaan wél gewoon door Annelin Marien

23 maart 2020

12u39 1 Nijlen Rode Kruis Nijlen laat weten dat de bloedinzamelingen van deze en volgende week wél gewoon zullen doorgaan ondanks de coronacrisis.

Dat gebeurt weliswaar mits alle voorzorgen qua hygiëne en sociale afstand. “Bloedinzamelingen zijn nog steeds broodnodig, want de voorraad is momenteel klein”, aldus het Rode Kruis. De geplande inzamelingen gaan dus gewoon door, en dat op dinsdag 24 maart van 18 tot 20:30 uur in de parochiezaal van Kessel-Statie (Torenvenstraat 5), op vrijdag 27 maart van 18 tot 20:30 in de parochiezaal van Bevel (Bevels Heerdplein 1) en op dinsdag 31 maart van 18 tot 20:30 in de turnzaal op de Berlaarsesteenweg 2 in Kessel.