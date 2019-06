Bliksem slaat in op huis: gezin moet nacht elders doorbrengen Tim Van der Zeypen

04 juni 2019

23u00 4 Nijlen Tijdens het onweer van dinsdagavond is de bliksem ingeslagen op een woning aan de Bevelsesteenweg in Nijlen. Gewonden vielen er niet, maar het gezin moest elders een slaapplaats zoeken.

De Nijlense brandweermannen van Hulpverleningszone Rivierenland waren dinsdagavond net klaar met een oefening, toen de bliksem omstreeks 21.35 uur de woning langs de Bevelsesteenweg trof. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de brandschade beperken. Toch moest de woning finaal onbewoonbaar verklaard worden omdat de schade aan het dak te groot was.

Waterboiler getroffen

De schouw en de dakpannen van het huis werden weggeblazen. Ook de waterboiler werd getroffen, waardoor er in de woning heel wat waterschade is. De steenweg bleef tot ‘s avonds laat afgesloten voor alle verkeer. “De brandweer zal proberen om het dak zo goed mogelijk te dichten met een zeil en de dakpannen die nog te redden vallen”, zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

De bewoners, een gezin met een dochter dat nog niet zo lang in Nijlen woont, was thuis toen de bliksem insloeg en de brand uitbrak. Zij bleven gelukkig wel ongedeerd, maar konden de nacht niet in hun huis doorbrengen. De buren leden minimale schade en moesten geen ander onderkomen zoeken.