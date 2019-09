Blikjes, zakjes hondenpoep en plastiek.... eigenaars van bos aan Centraleweg zijn zwerfafval beu Antoon Verbeeck

19 september 2019

20u40 0 Nijlen De Nijlense Evi Van Hoof is het zat dat wandelaars en fietsers haar tuin aan de Centraleweg als een vuilnisbak beschouwen. Een deel van haar tuin bestaat uit een bos, en daar komt Evi geregeld blikjes, verpakkingen en zakjes hondenpoep tegen.

“Mijn vriend en ik kochten vier jaar geleden een huis met een bos aan in de Centraleweg in Nijlen. Toen we het bos begonnen op te knappen, viel het ons meteen op dat er wel heel veel afval lag. Het huis was al jaren onbewoond, dus we dachten wel hier en daar wat afval tegen te komen. Maar ondertussen wonen we hier al zo’n drie jaar en is er nog maar weinig veranderd”, vertelt Evi. “Om de zoveel tijd doen we in ons bos een rondje om al het afval op te rapen. De ene dag is het meer dan de andere. Onlangs bestond de buit uit blikjes, zakjes hondenpoep en kleine plastiek verpakkingen.”

“Dat mensen niet eens de moeite doen om hun afval even bij te houden tot ze een vuilnisbak tegenkomen, kan er bij mij niet in. Heb je een leeg blikje? Kom het dan gewoon zeggen. Ik doe het met alle plezier in mijn PMD-zak, maar gooi het niet over mijn draad. Dat je een leeg blikje gewoon over de schutting van iemand anders gooit, is gewoon degoutant.”

“Wij zijn zelf bewust bezig met het milieu en het sorteren van ons afval. We proberen ook van ons bos een mooi stukje natuur te maken. Gevaarlijke bomen worden verwijderd en van oude takken maken we een kleine biotoop voor de beestjes. Het is jammer dat sommige mensen die voorbij ons bos wandelen en fietsen geen respect hebben voor wat we doen.” Evi postte op haar Facebook-profiel enkele foto’s met een boodschap. “Nochtans ben ik geen voorstander van een klaagzang via sociale media, maar ik ben het afval in het bos zo beu. Naar de politie stappen, vinden we een brug te ver. Ik kan me voorstellen dat de politie andere zaken als prioritair beschouwt. Een bordje met een boodschap plaatsen, trekt misschien nog meer sluikstorters aan”, legt Evi uit. “In deze tijden verwacht de burger een revolutionair klimaatbeleid. Maar afval niet in de natuur dumpen is gewoon een kwestie van gezond boerenverstand. Ik hoop dat deze mensen uiteindelijk hun fout inzien.”