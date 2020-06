Blijft Dinner On The Lake in Kessel of niet? Dwangsom opgedreven tot 10.000 euro per dag, gemeente zegt open te staan voor bemiddeling

Nijlen

“Wij volgen gewoon de juridische procedure, maar we staan wel nog open voor een gesprek”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

Nadat enkele buurtbewoners en de gemeente Nijlen naar de rechtbank stapten in verband met mogelijke overlast , is het onzeker of het pop-upconcept Dinner On The Lake nog langer in Kessel mag blijven. Volgens de organisatoren werd de dwangsom nu zelfs opgedreven naar 10.000 euro per dag.