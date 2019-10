Bizarre diefstal: daders aan de haal met acht stoelen uit auto TVDZM

02 oktober 2019

08u05 0

In Nijlen hebben dieven een opmerkelijke diefstal gepleegd. Ze gingen er op het kruispunt van de Heuvelstraat en de Grensstraat vandoor met acht lederen zetels van een Mercedes V-klasse. De eigenaars stelden de diefstal afgelopen dinsdagochtend vast. Niemand in de buurt had in de nacht ervoor iets opgemerkt. De politie werd ingelicht en startte een onderzoek op. Volgens de eerste vaststellingen werden er geen inbraaksporen aangetroffen. Mogelijks werd de portier van de bestelwagen op een elektronische manier geopend. Het gaat dus allicht om professionele dieven die op bestelling werkten. Naast de zetels werden er ook nog enkele andere spullen uit de auto gestolen.