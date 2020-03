Bib Nijlen start met afhaaldienst Annelin Marien

27 maart 2020

11u58 0 Nijlen Een goed boek lezen kan tijdens de coronacrisis voor de nodige ontspanning zorgen. Vanaf maandag 30 maart start de bibliotheek van Nijlen dan ook met een afhaaldienst, nu de bibliotheek gesloten is.

Vanaf maandag 30 maart start de bibliotheek met een beperkte uitleendienst met afhaalpunt. Hiermee kan je per mail boeken en dvd’s aanvragen. De medewerkers stellen je pakket samen en je haalt je materialen af op een stipt afhaalmoment.

“Voor een vlot verloop én om de veiligheid van de inwoners en van de bibliotheekmedewerkers te garanderen, is het nodig om bepaalde voorwaarden te volgen”, laat de gemeente weten. Ten eerste moet je al lid zijn van de bibliotheek, er worden geen nieuwe lidmaatschappen aangemaakt. Ten tweede kan je uitsluitend per mail een aanvraag doen (bibliotheek@nijlen.be). Verder mag je per bibkaart maximaal tien boeken en vijf dvd’s lenen.

“Als je pakketje is klaargemaakt door de bibmedewerkers, ontvang je een mail waarop een concreet afhaalmoment staat. Op dat moment kan je alleen naar de bib komen, mits je de maatregelen rond social distancing en hygiëne volgt.” De mogelijke afhaalmomenten zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.