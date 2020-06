Bib Nijlen heropent op 18 juni AMK

15 juni 2020

13u24 0 Nijlen Na een periode van enkel afhaaldienst zal de Nijlense bibliotheek weer openen op donderdag 18 juni. De enige ingang is tijdelijk aan de zijkant, achteraan van het gemeentehuis, en je kan enkel materialen ontlenen of terug binnen brengen. Daarbij zijn ook de openingsuren anders.

Je komt de bib binnen rechts naast het gemeentehuis, vlak bij de brandweer, de uitgang is langs de hoofduitgang van het gemeentehuis. De gemeente vraagt om bij voorkeur alleen te komen, het aantal bezoekers wordt beperkt tot 15 personen. Een steward zal de toegang regelen. Boeken inleveren kan door ze te deponeren in de voorziene bakken bij de ingang. Boeken lenen, laten verlengen en je lidmaatschap vernieuwen kan ook. Je kan ook nog steeds online materiaal bestellen en komen afhalen.

De bib is nog niet toegankelijk als ontmoetings- of studieplaats, leestafels en zitplaatsen zijn niet beschikbaar en kranten en tijdschriften kunnen niet geleend of geraadpleegd worden. Ook kunnen de computers niet gebruikt worden, en is fotokopiëren of printen niet mogelijk.

Dit zijn de nieuwe openingsuren: maandag en dinsdag van 14 uur tot 20 uur, woensdag gesloten, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 17 uur, zaterdag van 9 uur tot 12 uur.