Bewoners WZC Heilig Hart in Nijlen getest op Covid-19: één bewoner besmet Annelin Marien

16 april 2020

15u18 0 Nijlen Vorige week werd bekend gemaakt dat woonzorgcentrum Heilig Hart in Nijlen door het Agentschap Zorg & Gezondheid werd geselecteerd als één van de 85 woonzorgcentra in Vlaanderen waar er zou getest worden op Covid-19. Alle 114 bewoners werden getest, één ervan is besmet het coronavirus. De beslissing om één bezoeker toe te laten in woonzorgcentra werd ondertussen alweer ingetrokken, maar directeur Jo Sels liet vóór die beslissing al weten dat Heilig Hart gesloten zou blijven voor bezoekers.

Alle 114 bewoners van woonzorgcentrum Heilig Hart in de Kerkeblokken in Nijlen werden de voorbije week getest op Covid-19. Heilig Hart werd namelijk geselecteerd om tests uit te voeren als één van de 30 woonzorgcentra waar nog geen besmettingen bekend waren, en is zo één van de in totaal 85 woonzorgcentra in Vlaanderen waar werd getest op het coronavirus. Uiteindelijk bleek één bewoner positief te testen op Covid-19.

Directeur van WZC Heilig Hart Nijlen Jo Sels: “De betrokken bewoner en de familieleden werden uiteraard op de hoogte gebracht. Dankzij deze testresultaten kunnen wij nu zeer gericht ingrijpen om zo een verdere verspreiding te voorkomen.”

Geen bezoekers

Het woonzorgcentrum neemt al wekenlang maatregelen, zoals het toepassen van strikte handhygiëne, het dragen van maskers door alle medewerkers, en een bezoekersverbod. Gisteren liet de Nationale Veiligheidsraad weten dat er één bezoeker per bewoner opnieuw zou worden toegelaten binnen de woonzorgcentra. Op die beslissing werd al teruggekomen door minister Beke, maar Heilig Hart besliste al om voorlopig nog geen bezoek toe te laten.

“De afgelopen weken waren voor ons enorm intensief”, aldus Sels. “De zoektocht naar beschermingsmateriaal was niet makkelijk en onze personeelsleden zetten nog altijd alles op alles om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. We hebben immers allemaal eenzelfde doel voor ogen: onze bewoners zo goed mogelijk beschermen tegen een besmetting van buitenaf. Het laatste wat we willen is de geleverde inspanning van de afgelopen weken teniet doen.”