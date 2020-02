Bevelsesteenweg afgesloten na frontale botsing: één lichtgewonde Antoon Verbeeck

16 februari 2020

20u22 0

Een deel van de Bevelsesteenweg is vanavond afgesloten nadat er een frontale botsing plaatsvond tussen twee personenwagens. Een 45 jarige man, die richting Bevel reed, week om een nog onverklaarbare reden af van zijn rijvak en reed in op zijn tegenligger, een 23-jarige man. “De twintiger liep geen verwondingen op en kon na het ongeval naar huis. Hij legde een negatieve ademtest af. De 45-jarige man werd met lichte verwondingen afgevoerd. We wachten nog op de resultaten van zijn test. Voorlopig is het nog onduidelijk waarom hij van het rijvak afweek”, aldus politiewoordvoerder Sue Mutton. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De twee wagens werden getakeld.