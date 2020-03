Bevelsedreef wordt officieel een ‘trage weg’ Annelin Marien

05 maart 2020

10u10 0 Nijlen In het kader van het tragewegenplan voor Nijlen wil de gemeente samen met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) van de Bevelsedreef (die verderloopt in de Carolusberg) officieel een trage weg maken. Het moet een veilige doorsteek worden voor zowel fietsers als wandelaars tussen de Nijlensesteenweg en Bevel-Dorp.

Een trage weg is een pad of weg die bestemd is voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. “De Bevelsedreef wordt vandaag de dag eigenlijk al als trage weg gebruikt, maar dat willen we ook officieel maken”, aldus schepen van mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD). “Daarom starten we binnenkort een dossier op zodat de dreef een gemeenteweg wordt. Dat kan als we kunnen aantonen dat de weg al 30 jaar openbaar gebruikt wordt.”

De dreef is vandaag namelijk officieel onderdeel van verschillende percelen. De gemeente zal nu aantonen dat de weg al meer dan 30 jaar openbaar gebruikt wordt: dat kan door onderhoud aan te tonen, te wijzen op het feit dat de weg deel uitmaakt van het wandelknooppuntennetwerk en historische foto’s, kaarten of getuigenissen. Dan wordt de dreef officieel een gemeenteweg, en wil de gemeente de dreef opwaarderen en verder ontwikkelen in natuurlijke materialen, zodat fietsers er ook makkelijker door kunnen. De kosten voor dit project worden rond de 8000 euro geraamd.