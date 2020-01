Bevelse Marthe Truyen wint gouden medaille op BK Veldrijden: “Een lief? Daar heb ik geen tijd voor!” Annelin Marien

13 januari 2020

Op vrijdag nog een examen maken, op zaterdag een gouden medaille halen op het BK veldrijden bij de beloften. De Bevelse Marthe Truyen (20) haalde dit weekend haar allereerste titel in Antwerpen en dat terwijl ze haar topsport combineert met universitaire studies Industrieel Ingenieur. "Studies combineren met topsport is moeilijk, maar ik doe mijn best, want een diploma halen blijft natuurlijk heel belangrijk."

De opluchting was groot voor Marthe Truyen toen ze zaterdag als eerste over de meet reed in Antwerpen. Vorig jaar nam ze ook deel aan het BK, maar greep ze net naast de gouden medaille. “Tweede worden was een grote ontgoocheling voor mij, dat heeft een heel jaar gepikt”, zegt ze. “Dat het dit jaar wél is gelukt, is fantastisch!” Het feestje zaterdagavond in café ‘t Kruiske in Bevel was dus welkom, al bleef het volgens Marthe ‘redelijk kalm’. “We hebben gewoon iets met familie en vrienden gedronken, om half één was ik thuis”, lacht ze. “Die voldoening na zo lang knokken om er te geraken is zalig, want ik had wel wat faalangst na vorig jaar. Mijn familie wist dat, en zij hebben enorm met mij meegeleefd. Zij doen zoveel voor mij, dus is het leuk dat ik hen ook eens iets kan teruggeven in de vorm van een overwinning.”

Jongenssport

Haar ouders zagen een veldrijdende dochter in het begin evenwel niet volledig zitten. “Als kind al was ik grote supporter van Sven Nys en wilde ik zelf ook veldrijden", vertelt Marthe. “Maar mijn ouders vonden veldrijden meer een jongenssport en ook financieel valt dat wel tegen, want je hebt toch twee à drie fietsen nodig. Ik speelde toen tafeltennis en dat leek hen dan toch iets gemakkelijker. Maar ik verloor altijd en ik kan niet tegen mijn verlies!” (lacht) “Uiteindelijk mocht ik toch gaan veldrijden, en dat heb ik altijd veel liever gedaan.” Want een competitiebeest, dat is Marthe wel. “Ook bij Monopoly zal ik blijven spelen tot ik win, verliezen vind ik verschrikkelijk”, lacht ze. “Ik ben een doorzetter: ook al heb ik een minder seizoen in het veldrijden achter de rug, ik ben blijven trainen. En ook bij examens probeer ik er altijd door te zijn, ook al lukt het even minder goed.” (lees verder onder de foto)

Marthe combineert haar topsport namelijk met zware universiteitsstudies, Industrieel Ingenieur op de campus van KU Leuven in Sint-Katelijne-Waver. “Ik doe er wel een jaartje langer over om het te kunnen blijven combineren, maar tot nu toe had ik nog maar één herexamen. De vrijdag voor het BK had ik zelfs nog een examen, maar ik zat natuurlijk vooral al met mijn hoofd in Antwerpen. Studies combineren met topsport is moeilijk, maar ik doe mijn best, want een diploma halen blijft natuurlijk heel belangrijk.”

Begin februari neemt Marthe alweer deel aan het WK in Zwitserland, dus er staan nog zware trainingsweken voor de boeg. “Voor een lief heb ik geen tijd, en ik ga ook niet naar fuiven zoals veel van mijn leeftijdsgenoten. Maar ik heb veel vrienden in de sport: we gaan samen trainen, en daarna iets drinken. Een hele week feesten in Leuven en op kot? Het spreekt me echt niet aan om elke dag met een kater in de les te zitten. Fietsen is belangrijker: ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik slechter zou presteren omdat ik de dag ervoor gedronken heb. Veldrijden is mijn kinderdroom, dus dat is het zeker wel waard, zeker als ik er zoals zaterdag een gouden medaille voor terugkrijg.”