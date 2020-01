Bevels bloed in de finale: The Radar Station wordt mogelijk De Nieuwe Lichting van Studio Brussel Annelin Marien

23 januari 2020

14u47 1 Nijlen Bij de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting 2020 zit ook Bevels bloed: Vincent Lembregts speelt basgitaar bij The Radar Station, die met het lied ‘Subtle Science’ alternatieve pop brengen. En Vincent is geen onbekende in de muziekwereld: in 2018 won hij ook al De Nieuwe Lichting met de vijfkoppige band Chackie Jam.

Broers Brent en Sander Cliquet uit Tremelo, Marijn Geerts uit Breendonk en Vincent Lembregts uit Bevel: samen vormen ze The Radar Station, vroeger nog ‘Barefoot and the Shoes’, en ze werden uit 999 bands en artiesten uitgekozen als finalist voor De Nieuwe Lichting 2020 van Studio Brussel. De vier muzikanten studeerden allen aan het conservatorium, en leerden elkaar kennen in de kleine muziekwereld. “Eigenlijk spelen wij al meer dan acht jaar samen, maar sinds een paar maanden zijn we The Radar Station”, vertelt Vincent. “De Nieuwe Lichting is een wedstrijd die veel impact heeft op een band: als je in de finale zit, komt er veel op je af, en dat merken we nu al. Er komen veel aanvragen voor concerten binnen en we krijgen heel wat positieve reacties. We worden nu ook gedraaid op de radio, dat is heel fijn natuurlijk!” (lees verder onder de foto)

Chackie Jam

Twee jaar geleden won Chackie Jam nog De Nieuwe Lichting, ook een band waarin Vincent basgitaar speelt. “Nu hopen we natuurlijk dat we met The Radar Station ook kunnen winnen!”, vertelt hij. Vincent omschrijft de muziek van The Radar Station zo als ‘dromerige popmuziek, met een tikkeltje indie’. “Normaal gezien zouden we al vrij snel een nieuwe plaat uitbrengen, maar nu we in de finale zitten, hebben we besloten die uit te stellen tot het najaar. Het doel is nu veel shows te spelen, zodat het publiek ons leert kennen.” The Radar Station heeft nog concurrentie van acht andere artiesten, nadat de jury de finalisten uit 999 inzendingen koos. Nu is het dus aan het publiek om te stemmen. Je kan stemmen voor De Nieuwe Lichting van 23 januari tot 30 januari. Op 30 januari worden de winnaars bekend gemaakt om 17 uur op Studio Brussel.