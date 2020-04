Betonmixer rijdt achterwaarts tegen woning: “Niet eerste keer dat dit gebeurt. Ik hoorde knal en wist meteen hoe laat het was” Tim Van Der Zeypen

28 april 2020

19u20 0 Nijlen In de Dongelstraat in Kessel is dinsdagnamiddag een betonmixer tegen een woning gereden. De schade aan de voorgevel is groot, maar er moest niet worden gestut. De brandweer moest wel ter plaatse komen om het gat in de gevel dicht te maken. Er vielen geen gewonden.

De anders rustige en doodlopende straat in het centrum van Kessel (Nijlen) werd dinsdagmiddag omstreeks 15.30 uur plots opgeschrikt door een luide knal. Achteraan in de straat worden momenteel drie woningen gebouwd. Een betonmixer die er cement kwam leveren, reed achterwaarts de straat in. Tijdens dat manoeuvre liep het helemaal mis. Bewoonster Hilde Sempels was op het moment van het ongeval thuis en bevond zich op de boven verdieping. “Wanneer ik de knal hoorde en vervolgens het gekraak, wist ik meteen hoe laat het was ”, herinnert Hilde zich. “Toen ik beneden kwam, zag ik de brokstukken in onze gang liggen.”

Hilde verliet haar woning en wilde de hulpdiensten verwittigen, maar de trucker was haar al voor. Naast de politie van Berlaar-Nijlen kwam ook brandweerzone Rivierenland ter plaatse. De straat werd tijdens de interventie afgesloten voor het verkeer. Even werd er gevreesd voor instortingsgevaar maar na het bekijken van de schade, bleken er geen problemen met de instabiliteit te zijn. De brandweer moest de woning dus niet stutten, maar de schade aan de woning is wel groot. “Onze gevel liep grote schade op en onze voordeur is vernield”, zucht Hilde. “De voordeur stond er nog maar twee maanden in.”

Het gat in de voorgevel werd dichtgemaakt met enkele houten panelen. “Gelukkig kunnen we nog langs de achterkant naar binnen”, relativeert Hilde. “Dit is natuurlijk erg, maar op dit moment zijn er veel ergere dingen aan het gebeuren in de hele wereld.” Bij het ongeval raakte niemand gewond. Hilde was op het moment van het ongeval alleen thuis. “Mijn man was even gaan wandelen, maar had zijn gsm niet op zak. Ik kon hem dus niet verwittigen. Gelukkig waren de buren er”, gaat Hilde verder. “Ze wilden me troosten, maar dat was door de huidige coronamaatregelen moeilijk. Een knuffel konden ze me niet geven.”

De bewoners hopen de schade nu zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Opmerkelijk is ook dat het niet de eerste keer is dat er tegen hun gevel wordt gereden. Enkele jaren geleden, toen hun straat werd heraangelegd, gebeurde dat ook al een keer. “De schade was toen wel beperkter dan nu”, besluit Hilde. “Toch zit de schrik er, telkens wanneer een vrachtwagen door onze straat moet, nog steeds in. En dat is niet geheel onterecht blijkt vandaag nog maar eens.”