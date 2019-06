Basisschool Bisterveld neemt opnieuw deel aan Rode Neuzen Dag Antoon Verbeeck

14 juni 2019

15u29 0

Rode Neuzen Dag behoort dit jaar ook tot de plannen van Basisschool Bisterveld uit Kessel. De school nam vorig jaar voor het eerst deel aan de actie. Leerlingen van het derde leerjaar bakten cupcakes en wafels, die later werden verkocht tijdens een eetdag van de school. “Rode Neuzen Dag past volledig binnen de visie van onze school”, zegt directeur van Bisterveld Sabine Arras. “Vorig jaar kwam het idee om deel te nemen van de leerlingen zelf. We hopen dat dit jaar ook de andere klassen de smaak te pakken krijgen en er zo nieuwe ideeën voor acties bestaan. We willen onze leerlingen zeker en vast niets opleggen en ze mogen zelf kiezen op welke manier ze iets willen bijdragen.”