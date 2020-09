Autobestuurster springt net voor aanrijding met trein uit haar wagen Tim Van Der Zeypen

23 september 2020

11u00 0 Nijlen Een autobestuurster is vanochtend op het nippertje aan de dood ontsnapt. Haar wagen viel stil op de spooroverweg aan het station van Nijlen. Op dat moment kwam er net een trein aangereden. Vlak voor de aanrijding, sprong de vrouw uit haar wagen.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend in volle ochtendspits. Kort na 8.00 uur reed de vrouw in de richting van het centrum van Nijlen. Volgens haar verklaringen viel haar auto stil toen ze de spooroverweg overstak. Ze probeerde haar wagen nog enkele keren te heropstarten, maar zonder enig succes. “Toen de trein kwam aangereden kon ze net op tijd uit haar wagen springen”, vertelt een ooggetuige.

De wagen werd aangereden en werd weggeslingerd. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Ook de trein liep schade op. “Het ging om een trein van Antwerpen-Centraal naar Turnhout”, vertelt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. Op de trein zaten er naar verluidt zo’n veertigtal pendelaars. Niemand van hen raakte gewond. Ook de autobestuurster zelf raakte niet gewond. Zij zat als enige in de wagen.

Treinverkeer stilgelegd

Door het ongeval werd de spooroverweg afgesloten. Het verkeer moest omrijden. Ook het treinverkeer werd in beide richtingen stilgelegd. De politie van Berlaar-Nijlen kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Zij werden bijgestaan door hun collega’s van de spoorwegpolitie. Na de vaststellingen kon het wrak worden getakeld. Ook de brandweer werd erbij gehaald. Zij moesten de rijbaan komen reinigen. Door de aanrijding was de rijbaan bezaaid met glas en olie.

Technici van Infrabel bekeken tot slot of er schade was aan de infrastructuur. Dat bleek mee te vallen. “Wel raakte een console van een slagboom voor fietsers”, besluit Baeken. “Deze zal moeten worden hersteld.” Het verkeer ter hoogte de statiestraat in Nijlen moet momenteel een omleiding volgen. Wanneer de sporen opnieuw worden vrijgegeven, is nog niet duidelijk.