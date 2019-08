Ans haalt Weight Watchers terug naar Nijlen Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

Het dieetprogramma WW (Weight Watchers heruitgevonden) keert na jarenlange afwezigheid terug naar Nijlen, met dank aan inwoner Ans Vercammen. Vanaf volgende week dinsdag staat ze je in de cafetaria van het gesloten zwembad met raad en daad bij om de overbodige kilo’s kwijt te spelen. Dat daar nood aan is, blijkt aan het aantal inschrijvingen. “Nijlen had enkele jaren geleden een WW-cursus, maar die werd plots stopgezet. Op basis van mijn inschrijvingen en de vele positieve reacties denk ik toch zeker vijftig mensen bij elkaar te krijgen voor mijn workshops, wat enorm veel is”, legt Ans uit. Het verhaal van de Nijlense, die zelf een WW-traject achter de rug heeft, staat als een succesverhaal op site van de organisatie. “Ik ben op 6 maanden tijd 18 kilo afgevallen. Ik ondervind dat een gelukkige mens betere keuzes maakt. De focus van WW lag vroeger voornamelijk op voeding, maar ondertussen denken we ook aan wat er zich tussen de oren afspeelt. Daar schenk ik tijdens mijn workshops heel veel aandacht aan. Mijn missie is geslaagd wanneer ik andere mensen opnieuw een goed gevoel kan geven en ze zich lekker in hun vel voelen.” De cursussen op dinsdag starten telkens om 19.30 uur, iedereen is welkom vanaf 18.45u.