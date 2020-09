Albert Kanaalstraat tijdelijk enkelrichting op 28 september AMK

25 september 2020

10u10 0 Nijlen Op maandag 28 september zal de Albert Kanaalstraat in Nijlen tijdelijk enkelrichting zijn. Pidpa is er die dag aan het werk.

Maandag 28 september is er van 9 uur tot 17 uur enkelrichtingsverkeer in de Albert Kanaalstraat voor verkeer komende van de Broechemsesteenweg. Dit is nodig omwille van werken van Pidpa met een werf op de rijbaan.

Voor het verkeer komende van de Statiestraat en vanuit de Gemeentestraat is er een omleiding via Gemeentestraat-Elsendonkstraat-Paashoekstraat-Katerstraat-Zwanenstraat.