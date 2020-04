Al 184 vrijwilligers voor #nijlenhelpt, nu ook hulpkaartjes Annelin Marien

12u22 1 Nijlen Vorige week Vorige week lanceerde de gemeente Nijlen het online platform #nijlenhelpt, waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden om hulpbehoevenden te helpen. Al 184 vrijwilligers meldden zich aan, maar er kwamen nog slechts 20 hulpvragen. Met ‘hulpkaartjes’ wil de gemeente nog meer mensen bereiken.

De hond uitlaten, boodschappen doen, mondmaskers naaien of een brief schrijven naar een eenzame... De gemeente Nijlen lanceerde vorige week een online platform waarop de Nijlenaar zijn dorpsgenoten kan helpen in tijden van corona. Om het online platform #nijlenhelpt bekend te maken, werd er al een brief aan huis bedeeld bij alle inwoners. Dat leverde tot nu toe het mooie aantal van 184 vrijwilligers op. Het aantal hulpvragen is wat lager: dat waren er nog maar 20. Daarom neemt lokaal bestuur Nijlen een extra initiatief om meer mensen te bereiken.

Vanaf eind deze week verschijnen in de apotheken en de winkels die open zijn hulpkaartjes op de toonbanken en aan de kassa’s. Het is de bedoeling dat wie wil helpen een kaartje invult en in de bus stopt bij buren of bekenden met vermelding van zijn of haar contactgegevens. Op deze manier weten mensen met een hulpvraag meteen bij wie ze terecht kunnen. Een aanmelding via het online platform is hiervoor dus niet nodig. Je kan het kaartje ook online vinden op https://www.nijlen.be/20200323_kaartjeburennijlenpdf.