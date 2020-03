Agentschap Natuur en Bos werkt in Cruysveld aan een beter bos Annelin Marien

13u10 0 Nijlen In het Cruysveld, het bos tussen Bevel en Herenthout, worden momenteel heel wat bomen gekapt. Natuurliefhebbers hebben echter niets te vrezen: Agentschap Natuur en Bos doet de kappingen om van het Cruysveld opnieuw een gevarieerd, inheems bos te maken.

Al lijkt het er momenteel op een ravage, de bomenkap in het Cruysveld moet het bos op termijn mooier en diverser maken. “Het Cruysveld is een bos en zal dat ook altijd blijven”, klinkt het bij Agentschap Natuur en Bos. “Toch is het in sommige gevallen nodig om bomen te verwijderen. In het Cruysveld heeft men vroeger op veel plekken één boomsoort van dezelfde leeftijd geplant, vaak uitheemse soorten waar dieren en insecten zich niet thuis voelen. Dat noemen we monotone bossen, gevoelig voor ziektes, plagen, stormen en droogtes. Die willen we stap voor stap laten evolueren naar gemengde bossen met inheemse soorten, veel beter voor de biodiversiteit.”

Daarvoor worden er dus bepaalde bomen gekapt, om andere bomen met meer potentieel meer groeikansen te geven. Agentschap Natuur en Bos zal daarbij volgend plantseizoen op de open gekomen plaatsen duizenden boompjes planten. “Daarbij willen we het Cruysveld ook nog veiliger en toegankelijker maken voor iedereen die ervan wil genieten. We houden paden open en zorgen ervoor dat er geen gevaar is voor vallende takken.”