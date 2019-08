Advocaat van Den Gouden Haan: “Ik experimenteer graag met smaken. Ondertussen hebben we al meer dan 20 varianten” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Antoon Verbeeck

07u00 0 Nijlen De ambachtelijke advocaat van Den Gouden Haan uit Nijlen is pas sinds mei erkend als Vlaams traditioneel streekproduct, maar dingt wel al mee naar de titel van Hét Streekproduct 2019. Terecht, want de advocaat van Geert Dillen is uniek in zijn soort. De ‘Advokaat Classic’ (met een ‘k’) dient ook als basis voor meer dan twintig verschillende varianten. “Ik doe niets liever dan experimenteren met smaken.”

Aan de muur van de winkel op de hoek van de Kesselsesteenweg en Molenstraat in Nijlen sieren verschillende erkenningen de muur. Zo werd de advocaat van zaakvoerder Geert Dillen in 2011 nog verkozen tot beste ter wereld. Nog recenter, in mei van dit jaar, ontving de ‘Advokaat Classic’ van Den Gouden Haan nog het label van Vlaams traditioneel streekproduct van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “Er is nog plaats voor een extra erkenning”, knipoogt Geert. “Normaal is de zomervakantie de minst drukke periode, maar dit jaar was het opvallend hoeveel mensen er nog naar onze winkel kwamen. Ik vermoed dat de erkenning als Vlaams traditioneel streekproduct daar voor iets tussenzit. Het was alleszins goed voor onze naamsbekendheid.”

Neuzekes en suikervrij

Het verhaal van Den Gouden Haan begon in restaurant Nova, dat uitgebaat werd door Geerts ouders. “Alles wat daar op de borden verscheen, werd huisgemaakt, ook de advocaat. Klanten wilden na een tijdje potjes met advocaat mee naar huis nemen omdat ze hem zo lekker vonden. Ondertussen hebben we met Den Gouden Haan onze eigen zaak, waar we niet alleen advocaat, maar ook confituur, honing, wafeltjes, likeur en hoestpastilles verkopen. Het aanbod advocaat is de voorbije jaren ook gegroeid naar meer dan twintig smaken. We hebben aardbei, karamel, jenever, amaretto,... noem maar op. Onze nieuwste smaak brachten we in augustus uit: advocaat met de smaak van ‘neuzekes’. Onlangs brachten we ook advocaat zonder toegevoegde suiker uit, die gezoet werd met honing.”

Met een K

“Die verschillende smaken ontwikkelen, is veel experimenteerwerk, maar dat doe ik graag. Ik start altijd vanuit de basis: onze ‘Advokaat Classic’. Ja, ik schrijf het altijd met een ‘k’, voor mij is advocaat een raadsman”, lacht Geert. “Bij de Classic voeg ik dan verschillende smaken toe, tot het goed zit en het op punt staat om in de winkel aan de man te brengen. Je weet nooit op voorhand wat zal aanslaan en wat de mensen zullen kopen. Soms duurt het wel even voor een smaak echt zijn weg naar het publiek vindt.”

Kippenboeren

“Advocaat is een typisch product uit Vlaanderen, maar ook in Nederland is het populair. Het verhaal gaat dat er destijds veel kippenboeren in de Kempen waren. Bij alle eieren die ze over hadden of niet verkocht kregen, goten ze alcohol om ze langer te kunnen bewaren. Bleek dat het nog lekker was ook”, vertelt Geert. “De advocaat van Den Gouden Haan heeft zijn eigen smaak. Het zijn dezelfde ingrediënten als bij een ander, maar de maker legt zijn eigen accenten. Dit is een recept dat door mij werd uitgevonden en dus uniek is. Het is op en top Vlaams en uit deze regio.”

