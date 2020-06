Acht bestuurders rijden onder invloed Tim Van Der Zeypen

15 juni 2020

14u30 0 Nijlen De politie van Berlaar-Nijlen heeft tijdens een WODCA-actie afgelopen weekend acht autobestuurders betrapt. Zes ervan bleken onder invloed te zijn van alcohol, twee bestuurders hadden drugs gebruikt.

Er werden in totaal drie rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Het ging om een bestuurder die teveel had gedronken en de twee automobilisten die onder invloed waren van drugs. Zij zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. De overige bestuurders verloren hun rijbewijs voor respectievelijk drie en zes uur. De WODCA-actie vond zowel plaats in Berlaar als in Nijlen. Er werden in totaal 210 voertuigen gecontroleerd. “Tijdens de actie werd er ook nog één voertuig in beslag genomen omdat het niet was verzekerd“, besluit de politie. “Er moest ook nog een proces-verbaal worden opgesteld voor het bezit van drugs.”