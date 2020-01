AC Lyra schenkt opbrengst van natuurloop aan Amikoj Nijlen AMK

13 januari 2020

11u48 2 Nijlen Zaterdagavond heeft atletiekclub Lyra de opbrengst van haar Kerstnatuurloop geschonken aan Amikoj, een Nijlens woonzorgproject voor jongeren met een beperking.

AC Lyra overhandigde zaterdagavond tijdens haar nieuwjaarsreceptie een mooie cheque ter waarde van 1.500 euro aan woonproject Amikoj. Amikoj werd onlangs opgestart in de Herenthoutsesteenweg in Nijlen voor jongeren met een beperking. AC Lyra haalde het geld op tijdens haar Kerstnatuurloop op 14 december, plús nog 21,84 euro van de rospot die die dag op de toog van AC Lyra stond. “Dat is een zeer mooi bedrag”, klinkt het bij Amikoj. “Een dikke merci aan alle lopers, medewerkers, sympathisanten en vooral ook AC-Lyra om dit voor ons te doen!”