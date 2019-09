Abonnementen voor gesloten zwembad terugbetaald via website van gemeente Antoon Verbeeck

20 september 2019

11u28 0 Nijlen Wie een zwemkaart of een abonnement heeft voor het ondertussen gesloten zwembad in Nijlen dienen een online formulier in te vullen om hun geld terug te krijgen. Het zwembad sloot in augustus de deuren, toen bleek dat de veiligheid van de zwemmer niet meer gegarandeerd kon worden.

“Het lokale bestuur van Nijlen blijft werken in het kader van de nazorg na de sluiting van het zwembad. Daarbij worden de individuele zwemmers die zwemkaarten en abonnementen hebben gekocht niet vergeten. Om praktische en logistieke redenen is het niet haalbaar om al deze mensen individueel aan te schrijven”, verduidelijkt het lokaal bestuur.

“De manier waarop het geld terugbetaald zal worden is als volgt: mensen vullen het onlineformulier in op de gemeentelijke website. De terugbetalingen gebeuren binnen de maand na registratie. Wie heeft ingeschreven voor de zwemlessen van de gemeente en daar al voor betaald heeft, krijgt een mail waarin naar de nodige gegevens voor terugbetaling wordt gevraagd.”

Het online formulier vind je via www.nijlen.be/terugbetaling-zwemabonnement. Voor meer informatie kan je terecht bij het onthaal van de gemeente op 03 410 02 11 of via info@nijlen.be.