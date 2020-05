Aannemer raakt gasleiding tijdens werken in kelder Tim Van Der Zeypen

18 mei 2020

12u25 0

De hulpdiensten zijn maandagvoormiddag moeten uitrukken naar de Grote Puttingbaan in Kessel (Nijlen). “Bij werken in de kelder van een privéwoning had een aannemer een gasleiding geraakt”, klinkt het bij de politiezone van Berlaar-Nijlen. De hulpdiensten werden verwittigd. Naast de politie kwam ook de brandweerzone Rivierenland en technici van netbedrijf Fluvius ter plaatse. Gevaar voor omwonenden was er niet. Er moesten ook geen mensen worden geëvacueerd. “De straat werd tijdelijk afgezet omdat een deel van de rijbaan is versperd om het gaslek te dichten”, besluit de politiezone. “Ook de elektriciteit werd een tijdje afgekoppeld.”